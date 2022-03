ASSE – OM : le record d’affluence de la saison devrait tomber

Le record d’affluence de la saison à Geoffroy-Guichard, qui avait vu 35 706 spectateurs s’amasser dans les tribunes du stade à l’occasion de la venue du FC Metz (1-0), le 6 mars dernier, devrait tomber ce samedi (21h) lors de la réception de l’Olympique de Marseille, à l’occasion de la 30e journée de Ligue 1.

En effet, si les supporters phocéens sont interdits de déplacement à Saint-Étienne et dans plusieurs autres communes de la Loire pour cette affiche, la meilleure jauge de la saison pourrait être dépassée car la vente de billets a explosé, plus de 41 000 supporters étant attendus à Geoffroy-Guichard et plus aucune place n’étant disponible sur le site officiel de l’ASSE, malgré la mise en vente des places initialement réservées aux visiteurs aux fans des Verts.

Il faut dire qu’outre le contexte, avec une équipe stéphanoise en plein regain de confiance dans la lutte pour le maintien et une formation olympienne en grande forme dans la course à la Ligue des Champions, un autre événement de taille provoque l’engouement autour de ce match : la célébration des 30 ans des Green Angels, groupe de supporters historique de l’ASSE.