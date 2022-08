ASSE : première séance collective pour Lenny Pintor

Lenny Pintor, le nouvel attaquant de l’AS Saint-Étienne, arrivé la semaine passée en provenance de l’Olympique Lyonnais, a effectué sa première séance d’entraînement avec les Verts, ce mardi matin, au centre-sportif Robert-Herbin de l’Étrat.

Laurent Batlles, le coach de l’ASSE, avait préféré se passer de son attaquant pour la venue de Nîmes (1-1) samedi, l’estimant trop juste : “Lenny avait fait toute la préparation avec la réserve de Lyon. Je ne savais pas trop où me situer, et on joue que dans dix jours à Rouen. Cela lui laissera le temps de se préparer. Je n’ai pas grand monde devant donc il ne fallait pas prendre de risque qu’il se blesse.”

L’entraîneur stéphanois pourra désormais compter sur son nouvel élément offensif, secteur dépeuplé à l’ASSE, encore plus après le départ de Denis Bouanga pour le Los Angeles FC.