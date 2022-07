ASSE : Saint-Étienne dévoile ses maillots domicile et extérieur pour la saison 2022-2023

L’AS Saint-Étienne a levé le voile, vendredi, sur les tenues domicile et extérieur de ses équipes en vue de la saison 2022-2023, que les Verts disputeront en Ligue 2, après avoir été relégué au terme des barrages d’accession-relégation la saison passée.

💚 Le 𝗩𝗲𝗿𝘁 est notre nature ! pic.twitter.com/p2Zo2UrVFB — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) July 1, 2022

Des changements étaient déjà actés côté stéphanois, avec un tout nouveau logo apposé sur la poitrine des joueurs, emblème qui reprendre notamment les armoiries de la ville. Changement d’équipementier également, avec Hummel en lieu et place du Coq Sportif, tandis que le sponsor principal sera désormais Smart Good Things, devenu partenaire majeur du club pour les trois prochaines saisons.

Concernant la tenue domicile que les joueurs porteront à Geoffroy-Guichard, aucune surprise avec un maillot à dominante verte avec des chevrons blancs de la marque Hummel, accompagné d’un short vert et de chaussettes vertes.

💚🆕 ASSE x @hummelFrance, maillot away 𝟮𝟮-𝟮𝟯 ! — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) July 1, 2022

La tenue extérieur est elle totalement blanche, avec une bande verticale verte placée au centre. « Ces maillots domicile et extérieur arborent comme motif la topographie de Saint-Étienne – soulignant l’enracinement du club dans sa ville et sa région », précise le communiqué du club.

Enfin, le nouveau maillot de gardien de but est une combinaison de couleurs : le vert traditionnel du club mélangé au bleu et au jaune du blason de la ville, avec un design à manches courtes.

💚 L'#ASSE est heureuse de présenter ses maillots 22-23, pensés et créés en collaboration avec @hummelFrance ! 🆕 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) July 1, 2022

Les maillots domicile, extérieur et gardien de but 2022-2023 de l’ASSE sont d’ores et déjà disponibles à la boutique officielle du club et sur sa boutique en ligne au prix de 79,95€.

Yvon Marcellin