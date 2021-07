ASSISTANT POLYVALENT PISTE / MAINTENANCE

OnlyKart, le complexe multi-loisirs : karting électrique, bowling 2.0,

ski indoor et réalité virtuelle situé à Dagneux (20 min de Lyon) recrute son assistant(e) polyvalent.

Rattaché à la directrice opérationnelle (bras droit)

Poste: 39H à pourvoi immédiatement

Horaires: à définir avec le candidat probablement 1 semaine sur 2 du mardi au samedi puis du mercredi au dimanche

Rémunération: selon profil



Missions :

-Accueil, encadrement et gestion de la clientèle sur la piste de kart (BtoB et BtoC)

-Présentation des consignes de sécurité et veiller à leur application

-Gestion des sessions via le logiciel

-Maintenance et entretien de la piste de kart, pistes de bowling et du complexe

-Animation et événementiel des groupes particuliers et séminaires d’entreprises (karting, bowling, VR…)

-Commande fournisseurs et gestion des stocks

-Mise en place et coordination des événements (BtB)

-Formation et management des extras

Vous souhaitez rejoindre une équipe jeune et dynamique, merci de transmettre CV au Service RH : contact@onlykart.com en mettant en objet la référence : POLY-PISTE / MAINTENANCE 2021