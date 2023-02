Astérix et Obélix : L’empire du Milieu débarque dans les salles

Onze ans après le dernier film, Astérix et Obélix : L’empire du milieu, réalisé par Guillaume Canet sort en salle ce mercredi. A l’affiche, un florilège de stars : Vincent Cassel, Gilles Lellouche, José Garcia, Marion Cotillard, Zlatan Ibrahimovic… Il s’agit du cinquième film de cette saga créée par René Goscinny et Albert Uderzo.

Devenu extrêmement populaire à ses débuts avec 9 et 14 millions d’entrées pour les deux premiers films, la série adaptée de la bande dessinée française subit une énorme baisse de popularité depuis l’échec de Astérix aux Jeux olympiques. La plus grande désillusion reste Astérix et Obélix : Au service de sa majesté avec à peine 4 millions d’entrées.

Ce nouvel opus des aventures des irréductibles Gaulois, a été tourné en partie dans le Puy-de-Dôme. Le tournage devait se dérouler en Chine mais suite à la pandémie Guillaume Canet a dû se rabattre sur une localisation moins lointaine mais tout aussi attrayante.

Les paysages de l’Auvergne, ont permis d’avoir des décors naturels nécessaires au film. Comme le Massif du Sancy, le lac de Guéry ou encore le sommet de la Bande d’Ordanche.