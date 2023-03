ASVEL : dernier match d’Euroligue à domicile

Nouvelle journée d’euroligue pour l’ASVEL, la dernière à domicile.



Les Villeurbannais accueille l’Etoile Rouge de Belgrade à partir de 21h. Lors du match aller, l’Asvel s’était inclinée chez à Belgrade (67-71), plombée par un panier de Nemanja Nedovic à sept secondes du buzzer.

Les hommes de T.J. Parker qui rejoueront dès dimanche avec un derby contre Roanne.



L’ASVEL qui traverse actuellement une mauvaise passe, le Conseil Supérieur de Gestion de la LNB a infligé une amende de 100 000 euros au club et retiré deux victoires aux Villeurbannais. Les contrats de Nando De Colo et Joffrey Lauvergne, dénoncés par plusieurs clubs, en seraient la cause. Le club rhodanien a fait appel.