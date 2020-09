ASVEL (F) : de nouveaux cas de coronavirus

Les équipes de l’ASVEL féminin et de Bourges, ne seront pas sanctionnées pour avoir décidé de ne pas disputer la finale de Coupe de France vendredi dernier à Paris.



Mais ce n’est pas ce qui préoccupe le plus le club ce mardi. L’ASVEL féminin a découvert quatre nouveaux cas positifs au coronavirus au sein de son effectif professionnel.



Pour rappel, une joueuse lyonnaise avait été testée positive au Covid-19 la semaine dernière. L’ensemble des joueuses et du staff pourrait être mis en quarantaine pour une semaine et le match de samedi contre Charnay-lès-Mâcon devrait être reporté.



Le bureau fédéral de la Fédération Française de Basket-Ball a décidé de “remettre la prime de 20.000 euros prévue pour le vainqueur à l’association Ruban Rose qui lutte contre le cancer du sein.”

Les deux clubs étaient passibles d’une pénalité financière.