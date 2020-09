ASVEL (F) : la finale de la Coupe de France annulée

À seulement quelques heures du coup d’envoi de la finale de la Coupe de France de basket féminine entre Bougres et les lyonnaises de l’ASVEL, l’annulation de la rencontre vient d’être annoncée.



En effet, la tension montait grandement depuis quelques jours autour de cette finale. La faute à un contexte sanitaire très défavorable avec le forfait d’une joueuse côté lyonnais et de trois joueuses à Bourges.



Si la fédération avait pris la décision de maintenir ce match qui devait se tenir ce soir à 20h30 à l’Accord Hotel Arena de Paris, certaines voix s’étaient élevées quant au manque d’équité entre la section masculine et féminine.



Le syndicat des joueurs et des joueuses professionnels avait d’ailleurs indiqué soutenir une annulation de la rencontre. Ce matin, en parallèle de la conférence de reprise de la Ligue professionnelle de basket, une réunion à huis clos réussissant les présidents des deux clubs, les deux capitaines ainsi que la ministre déléguée aux Sports Roxana Maracineanu. S’en est ensuite suivi une seconde réunion avec l’ensemble des joueuses et des staffs et les dirigeants de la Fédération Française de Basket Ball, laquelle a débouché sur la décision commune et solennelle de ne pas jouer la rencontre.



« Le match ne se jouera pas ce soir. Je regrette cette décision, qui est une décision des deux équipes » a déclaré le président de la FFBB.