ASVEL féminin : deux nouvelles rencontres reportées

Les deux prochaines rencontres de l’ASVEL féminin en championnat sont reportées en novembre. Trois joueuses sont toujours testées positives dans les rangs lyonnais.



Initialement prévues les 10 et 14 octobre prochains, les oppositions des Lionnes face à Nantes-Rezé et Charnay sont reportées. Elles se dérouleront les 4 et 18 novembre.



À noter que les joueuses de Valery Demory n’ont donc toujours pas disputé la moindre rencontre officielle cette saison.