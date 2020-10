ASVEL : le match face à Gravelines reporté

Le comité sanitaire de la Ligue Nationale de Basket a annoncé le report de la rencontre prévue ce lundi à l’Astroballe entre l’ASVEL et Gravelines-Dunkerque.

Une annonce qui fait suite à celle de l’Euroligue d’annuler le match ASVEL / Etoile Rouge de Belgrade prévu ce jeudi soir à Villeurbanne.

Face à cette situation, le club villeurbannais a pris la décision de placer à l’isolement et sous surveillance du staff médical l’ensemble de ses joueurs et de son staff sportif, afin de permettre aux personnes contaminées de se rétablir et d’éviter la propagation du virus.



A noter que les matches annulés suite à des cas de Covid-19, comme ceux de l’ASVEL mardi contre le Panathinaïkos et ce jeudi contre Belgrade, pourront être rejoués, et plus considérés comme des forfaits.

Pour rappel, la moitié de l’effectif villeurbannais est touchée par la Covid-19.