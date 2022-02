ASVEL : les féminines joues gros ce week-end

Ce samedi, les filles de l’ASVEL seront opposées aux Lilloises de l’Entente sportive Basket de Villeneuve-d’Ascq. La rencontre est le véritable choc de cette 13e journée de championnat puisqu’elle oppose les 3e contre les 4e.

Au niveau comptable le point est facile à faire, l’équipe qui l’emporte passe devant l’autre puisque les deux clubs possèdent 8 victoires en 12 matchs.

Côté Lyonnais, les joueuses n’ont pas pu disputer une seule rencontre depuis la défaite du 23 janvier dernier en Coupe de France face à Basket Landes (72-60). En premier lieu, leur rencontre face aux filles de Flammes Carolo a été annulée à cause d’un trop grand nombre de cas Covid, et dans un second temps, l’ASVEL a remporté son dernier match sur tapis vert après que les Russes du Nika Syktyvkar est fait forfait en Euroligue dans la semaine.