ASVEL : Mitrovic licencié pour “faute grave” ?

Cela fait plusieurs semaines qu’il est sur la sellette. L’ASVEL a envoyé une lettre à son entraîneur Zvevdan Mitrovic en vue d’un licenciement pour « faute grave ». Le club villeurbannais reprocherait au technicien monténégrin ses nombreuses fautes techniques et expulsions au cours de la saison.



L’avocat de Zvezdan Mitrovic a déclaré à l’AFP avoir “ accordé un délai de 24h au club pour abandonner cette procédure qui n’a aucun sens, avant que les choses ne deviennent irréversibles”. Le coach est en poste depuis 2018, et a encore un an de contrat. Avec l’ASVEL, il a remporté la coupe de France et le championnat la saison dernière.



L’ex-entraîneur de Boulogne-Billancourt, Frédéric Fauthoux est pressenti pour remplacer Mitrovic du côté de Villeurbanne la saison prochaine.