ASVEL : Nando De Colo s’engage avec pour deux saisons

L’ASVEL vient de réaliser un très joli coup avec l’arrivée de Nando De Colo, le meneur-arrière international français (185 sélections) de 35 ans, dont la venue a été officialisée jeudi.

De Colo arrive en provenance de Fenerbahçe (Turquie), où il évoluait depuis 2019 après avoir porté les couleurs du CSKA Moscou de 2014 à 2019) et arrive avec un gros palmarès à son actif.

Champion d’Europe 2013 (argent en 2011 et bronze en 2015), troisième de la Coupe du monde 2019 disputée en Chine, médaillé d’argent aux Jeux Olympiques de Tokyo l’année dernière, De Colo a également remporté le titre en Euroligue, dont il fut désigné MVP et MVP de la finale, lors de la saison 2015-2016 et en 2019, ainsi que l’Eurocoupe en 2010 avec Valence.

De quoi faire un peu oublier les départs de Victor Wembanyama et d’Élie Okobo.