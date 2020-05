ASVEL : Zvezdan Mitrovic sur la sellette ?

Selon les propos rapportés à L’Equipe par Maître Le Cerf Galle (avocat de Zvezdan Mitrovic), l’ASVEL aurait convoqué son entraîneur, pour un entretien la semaine prochaine. Il pourrait déboucher sur un licenciement.



L’avocat du coach villeurbannais a indiqué qu’il n’avait « pas d’explications quant au motif de cette convocation ». Si l’information venait à être confirmée, le départ du Monténégrin semblerait donc se préciser. Zvezdan Mitrovic est pourtant toujours sous contrat avec l’ASVEL jusqu’en 2021.



Annoncée dimanche dernier par Le Progrès, l’arrivée de Frédéric Fauthoux pourrait donc être imminente. En revanche, Maître Le Cerf Galle a insisté sur le fait que l’entraîneur de l’ASVEL ne souhaitait pas rompre son contrat. « Les informations qui ont couru dans la presse comme quoi il serait proche du Bayern Munich sont rigoureusement fausses. Il n’y a aucun contact direct ou indirect. C’est une fake news, un contre-feu. Il a l’intention d’aller au terme, sauf s’il y a un élément nouveau de la part de la direction de l’ASVEL, auquel cas le club doit se positionner pour dire : notre coach, c’est Frédéric Fauthoux, et trouver un accord avec Mitrovic pour organiser son départ. »



Avant de conclure. « J’ai un positionnement de conciliation, pour laisser la porte ouverte à un rétropédalage de l’ASVEL. Rien n’est figé dans le marbre, on peut avoir envie de changement et changer d’avis. La balle est dans le camp de l’ASVEL, c’est à elle de dicter le jeu et de clarifier les choses, de dire qui sera le coach. »