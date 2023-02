ASVEL(F) : confirmer la victoire du match aller

Après sa victoire tranquille mercredi dernier contre Sepsi S, les joueuses de David Gautier se déplacent en Roumanie pour le match retour des 1/8 de finale de l’Eurocup.

Avec seulement 2 défaites en 10 rencontres, l’actuel 3e de LFB affronte une équipe redoutable à domicile. Les 1ère de la Liga Natioanal Women, n’ont plus perdu à la maison depuis plus d’un an. Une stat remarquable que l’ASVEL va tenter de faire tomber.

Sortie sur blessure lors du match aller mercredi denrier, Julie Allemand a été touchée aux ischio-jambiers et souffre d’une lésion musculaire. La Belge de 26 ans sera éloignée des terrains pour une durée d’environ un mois.

Pendant cette indisponibilité, l’Américaine Briann January (1m73, 36 ans) rejoint Lyon en tant que pigiste médicale. Elle retrouvera Gabby Williams pour un dernier défi européen, avant de prendre un poste au coaching à Seattle cet été.

La décla :

Marie-Sophie Obama : “C’est une chance incroyable pour nous d’accueillir Briann. Je suis heureuse que son projet lui permette de venir nous prêter main forte à un moment où nous en avons besoin. Après l’avoir vue évoluer contre nous, c’est maintenant sous nos couleurs que nous allons apprécier sa combativité, profiter de son expérience et de sa culture de la gagne. C’est également un honneur d’être la dernière équipe dont elle portera le maillot avant qu’elle ne poursuive sa carrière comme coach !”