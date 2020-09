Attaques de distributeurs : quatre personnes ont été interpellées

Ils auraient commis une quinzaine d’attaques de distributeurs de billets en un an. Selon la gendarmerie, la petite bande aurait “agit non seulement en France, mais aussi en Suisse”.



Les quatre personnes soupçonnées ont été interpellées jeudi dernier. Trois d’entre elles ont été arrêtées dans l’agglomération lyonnaise “alors qu’ils revenaient d’un périple en Suisse”. Une quatrième personne, impliquée dans des attaques précédentes, a été interpellée le même jour. L’opération a mobilisé une cinquantaine de gendarmes de la cellule d’enquête, de la région de gendarmerie Auvergne-Rhône-Alpes et du GIGN.



Une information judiciaire a été ouverte et les quatre suspects ont été placés en détention provisoire.