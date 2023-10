Attentat d’Arras : une minute de silence sera observée dans les collèges et lycées lundi matin

Après le drame qui s’est déroulé hier matin dans un lycée d’Arras où un enseignant a été tué par un terroriste et trois aux personnes blessés, l’heure est au recueillement. Dans ce cadre, les cours seront annulés entre 8 heures et 10 heures dans les collèges et lycées de France. A la place, des moments d’échanges sont prévus entre enseignants et élèves. Une minute de silence sera aussi observée à 14 heures.