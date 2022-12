Attentat de Nice : deux à quinze ans de prison requis contre les huit accusés

Suite à l’attentat qui avait eu lieu à Nice le 14 juillet 2016, faisant 86 morts et plus de 400 blessés, les avocats généraux du Parquet national antiterroriste ont réclamé des peines de prison allant de deux à quinze ans après un réquisitoire de plus de neuf heures contre les huit accusés. Les trois principaux accusés ont vu la peine maximale de 15 ans de prison être requise à leur égard. Le verdict final sera rendu le 13 décembre prochain.