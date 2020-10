Attention aux chantiers nocturnes cette semaine

A46 Sud : à partir de ce lundi et jusqu’à jeudi inclus, la circulation est interdite entre le nœud de Manissieux et le nœud de Ternay, en direction de Marseille de 21h à 6h

M6/Tunnel sous Fourvière/M7 : jusqu’au 29 octobre inclus, la circulation est interdite entre le nœud du Valvert et Confluence, en direction de Marseille, de 21h à 6h

A noter également que mercredi et jeudi la circulation sera également interdite entre Lyon Centre et le nœud du Valvert, en direction de Paris.

A6 : ce lundi de 21h à 6h, la circulation est interdite entre le nœud d’Anse et la Jonction A6/A466, en direction de Marseille. Mercredi et jeudi cette fermeture concernera cette fois la Jonction A6/A466 et le nœud d’Anse, en direction de Paris.

A7 : de lundi à jeudi, la circulation sera interdite entre le nœud de Ternay et le nœud de Feyzin, en direction de Paris, mais aussi entre le nœud de Pierre-Bénite et le nœud de Feyzin, en direction de Marseille, de 21h à 5h

Périphérique Laurent Bonnevay: ce lundi soir uniquement le périphérique Laurent Bonnevay sera coupé de 21 à 4h entre la porte de Cusset et la porte de Montchat.

Tunnel sous Fourvière : lundi et mardi, la circulation sera interdite, en direction de Marseille de 21h à 6h. Mercredi et jeudi, la circulation sera cette fois interdite, dans les 2 sens toujours entre 21h et 6h.

Le tunnel Brotteaux-Servient sera coupé tous les soirs de la semaine de 21h à 6h. De son côté le tunnel Vivier Merle sera interdit à la circulation mardi, mercredi et jeudi soir de 21h à 6h