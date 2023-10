Au moins 22 morts en Israël après des attaques du Hamas

Ce samedi matin, des centaines de roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza vers Israël. La branche armée du Hamas a annoncé avoir déclenché une opération “déluge d’Al-Aqsa” qui a fait au moins un mort tandis dans le même temps Israël a annoncé que des terroristes se sont infiltrés dans le pays par “la mer, les airs et la terre” et ont déclenché des fusillades. Au moins 22 personnes aurait été tuées par balles, et des centaines de blessés seraient à déplorer, d’après le dernier bilan.