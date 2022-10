Au moins onze départements devraient bénéficier du régime calamités agricoles

11 départements dont le Rhône, la Loire et la Haute-Loire devraient bénéficier du régime calamités agricoles pour les dégâts causés par la sécheresse estivale, en particulier dans l’élevage, selon le Comité national de la gestion des risques en agriculture (CNGRA). Les agriculteurs devraient être indemnisés rapidement.

Des versements d’acompte seront ” initiés début novembre pour ces zones priorisées, au fur et à mesure de l’instruction des dossiers “, a indiqué le ministère.” Cette accélération importante du calendrier pour les zones fourragères les plus touchées par la sécheresse permettra un premier apport de trésorerie crucial au bénéfice des éleveurs les plus affectés “.

Le ministère espère ainsi “éviter une décapitalisation non contrôlée”. Une nouvelle réunion du CNGRA est prévue pour décembre, pour ” déterminer les taux définitifs pour les départements les plus touchés ” par la sécheresse.