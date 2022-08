Audiences radio en Loire : France Inter, France Info et RMC dans le top 3

Les radios du service public ont la côte dans la Loire. Selon le dernier sondage annuel réalisé par Médiamétrie dans les départements, France Inter et France Info se classent respectivement première et deuxième des radios les plus écoutées au sein du département ligérien. Sur la saison 2020-2021, les positions étaient inversées.

Pour effectuer ce classement, Médiamétrie a pris en compte les chiffres de 2020-2021 et a interrogé 600 personnes supplémentaires en 2022, rapporte Le Progrès. France Inter est écoutée chaque jour par 79 400 Ligériens, soit une audience cumulée* de 12,3 %.

Vient donc ensuite France Info (11,2 % d’audience cumulée) avec 72 300 auditeurs quotidiens. Malgré cette deuxième place, la radio d’information du groupe public perd 6 800 auditeurs depuis la précédente mesure. Sur la troisième marche du podium, nous retrouvons RMC, qui occupait la cinquième place l’an passé, avec un total de 56 300 auditeurs par jour (8,7 %).

La première radio locale est à la huitième place et il s’agit d’Activ Radio. Avec 7,7 % d’audience cumulée, la radio stéphanoise est écoutée par 49 800 auditeurs.

* Audience cumulée : Ensemble des personnes ayant écouté au moins une fois la radio dans la tranche horaire ou sur la journée, audience exprimée sous la forme de pourcentage de la population ou en effectif.