Aulas : “En tenant ces propos, Textor s’exposerait à un procès en diffmation”

Jean-Michel Aulas a réagi dans la nuit de mardi à mercredi sur X (ex-Twitter) aux propos de John Textor dévoilant le différent entre les deux hommes :

“J’imagine que ces propos ne sont pas de John Textor car en les tenant il s’exposerait à un procès en diffamation et de plus risquerait des sanctions catastrophiques pour OL de la Dncg et de la LFP … !”

L’ancien boss de l’OL réagissait aux révélations de John Textor lors d’une visio-conf mardi soir. L’Américain avait ainsi dévoilé une coulisse importante :

“Le 16 décembre, trois jours avant la vente définitive, j’ai reçu un mail intitulé “DNCG : décision définitive”. Or, au milieu d’un flot d’informations était noyé un avertissement de la DNCG. J’ai été le seul destinataire de ce mail qui n’a pas été envoyé aux avocats et aux investisseurs. Si j’avais su ces restrictions, j’aurais demandé de stopper la négociation. Plutôt que de donner un demi-milliard aux vendeurs, j’aurais baissé ce prix d’achat et j’aurais mis plus d’argent sur les comptes du club. (…) C’est bien l’une des raisons nos difficultés avec Jean-Michel. Je trouve presque drôle mais en fait tragique qu’il dise qu’il aurait résolu la situation alors qu’il a présidé la détérioration du business et qu’il a caché ces mauvaises nouvelles”.