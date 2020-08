OL : Aulas encense Juninho et Garcia

Après la victoire contre Manchester City, Jean-Michel Aulas n’a pas caché son bonheur de voir son club à ce niveau de compétition. Le président de l’OL en a profité pour félicité Rudi Garcia et Juninho.



En éliminant Manchester City, l’Olympique Lyonnais a réalisé une performance de haut niveau. L’OL va participer aux demi-finales de Ligue des champions pour la deuxième fois de son histoire. Cette qualification est une petite revanche après les derniers mois particulièrement difficiles. Le dirigeant lyonnais a donc encensé son coach et son directeur sportif.



“On est dans un bon cycle et Garcia doit être félicité“



« C’est un immense exploit, bravo à Rudi, Juninho et aux joueurs qui ont été magnifiques. Rudi est un garçon qui fait bien son travail. On l’avait identifié pour redresser l’OL. Juninho a su le soutenir dans les moments difficiles. Il a su apporter son expérience, sa préparation mentale d’un collectif qui a été irréprochable. L’état d’esprit de l’OL est transformé, affirme le président de l’OL. Il a su dominer la Juve et Manchester City, ce n’est pas rien. On est dans un bon cycle et Garcia doit être félicité. Il s’entend très bien avec Juninho, qui a su apporter de la grinta qui fait que les joueurs en voulaient terriblement » a explique Jean-Michel Aulas.



“Juninho est un travailleur infatigable“



Il a ensuite continué en saluant le travail du Brésilien. « Il est en contact permanent avec le groupe. Il voit les joueurs individuellement et leurs agents. Il inculque une culture en insistant sur des valeurs simples qu’on oublie quelques fois dans la difficulté ou les victoires. Il doit être remercié. Juninho est un travailleur infatigable avec des valeurs qui vont porter l’OL sur les années qui viennent. Le court terme est aussi important, surtout quand on est qualifiés en demi-finales de la Ligue des champions. »