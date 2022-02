Aulas : ses principales déclarations

Le président de l’Olympique Lyonnais s’est exprimé ce mercredi matin lors d’une conférence de presse téléphonique organisée en marge de la présentation des résultats semestriels 2021/2022. Voici ses principales déclarations sur l’aspect sportif :

Sur les banderoles des supporters lors de OL-Nice :

« La banderole sur les joueurs (ci-dessous) était injuste. Ils ont répondu sur le terrain. Celle sur OL Vallée (ci-dessous) n’était pas adaptée car on est sur des poches différentes. Les investissements depuis un an et demi montrent un projet qui va au plus haut niveau. »

« Votre irrégularité et votre mentalité sont à vomir, reveillez-vous ! » Message du Virage Nord à destination des joueurs. Ça promet… #OLOGCN pic.twitter.com/KO5j5dJScz — Tom Bonnard (@TomBonnard3) February 12, 2022

Les Bad Gones font savoir leur mécontentement quant au manque criant de titre au club :



« OL Vallée : 1 OL Trophée : 0 » #OLOGCN pic.twitter.com/MThD4dzDi7 — Tom Bonnard (@TomBonnard3) February 12, 2022

Sur l’avenir de Maxence Caqueret :

« On veut absolument qu’il reste. Il représente l’emblème de la jeunesse triomphante et de l’académie lyonnaise. On va faire en sorte de discuter avec lui. Ce n’est pas parce qu’il dit qu’il n’y a pas de certitude qu’il n’a pas envie de rester. Je pense qu’au fond, il veut continuer avec son club formateur. Je l’ai déjà rencontré personnellement à ce sujet. On est actuellement en pleine période de négociations. »

Sur un potentiel retour de Maxime Gonalons :

« On l’a contacté pendant la trêve hivernale. Personnellement, je suis ouvert à un retour même si ce n’est pas moi qui prend la décision finale. Bruno Cheyrou (le Directeur de la cellule de recrutement) est déjà entré en contact avec lui. »

Sur le cas de Rayan Cherki :

« Je souhaite à Rayan tout mon soutien et mes vœux. On sait que c’est une blessure récurrente dans le monde professionnel. Je suis favorable à discuter avec le joueur et son entourage pour une prolongation. Ce n’est pas à n’importe quel prix mais parce qu’il le mérite. Il n’y est pour rien sur la blessure qui le freine dans sa progression. Quand on a une absence aussi longue des terrains, cela permet de beaucoup engranger en maturité. »

Sur la mise à l’écart de Jérôme Boateng :

« Le coach a pris une position. Il a d’ailleurs clairement exprimé que tout ce qui avait été raconté relevait plutôt du fantasme que de la réalité. Moi personnellement, je ne sais pas exactement ce qu’il s’est passé. Je sais seulement que Peter Bosz a vu Jérôme Boateng en début de semaine et qu’il l’a réintégré dans le groupe. On compte sur lui pour la Coupe d’Europe et la fin du championnat. »

Sur la victoire du PSG en Ligue des Champions face au Real Madrid (1-0) :

« J’ai félicité Nasser Al-Khelaïfi hier pour la victoire du PSG face au Real. Cela permet à la France d’avoir des points supplémentaires au coefficient UEFA et aussi à Paris de poursuivre sa route en Ligue des Champions. J’espère de tout cœur qu’ils iront le plus loin possible. »

Sur la récente attaque en justice de l’OM :

« On n’a pas fait appel car je ne voulais pas ajouter de l’agressivité. Dans cette affaire, l’OL est floué par la Ligue, par Marseille et par la Fédération. Le match a été arrêté dans les circonstances qu’on connaît, on a pris un point de pénalité qui nous prive de la 5e place avec 8 points de retard sur le 2e, ce qui aurait été rattrapable… l’incompréhension est totale. D’autant plus que l’auteur des faits n’est même pas lyonnais et il a été sanctionné par la justice. Mais on vient faire porter une responsabilité très grave à l’OL sur le plan financier puisqu’on nous a privé de la recette du match ainsi que sur le suivant face à Reims dans un match à huis clos. (1-2). J’ai personnellement été sanctionné dans des conditions anormales. Je n’avais pas à être sanctionné de cette manière là. Je reviendrai précisément sur les détails de cette affaire à l’issue de la saison (2021-2022). »

Sur l’aspect économique :

« On va se recentrer sur la partie football. Il est erroné de dire que nos efforts d’investissements parallèles (OL Vallée) pénalisent la partie football. On a investi 160 millions d’euros pour le bien de l’aspect football. »

Sur le chiffre d’affaires que vise l’OL :

« La performance économique est très bonne. On est relancé pour aller, malgré un nombre de décalage, vers les objectifs qu’on vise sur les deux prochaines années qui s’élève à 400 millions d’euros de chiffre d’affaires. »

Tom Bonnard