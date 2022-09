Aulas : “Tout faire pour prendre le train ou le car quand on peut éviter l’avion”

En marge de la cérémonie de la pose de la première de la LDLC Arena ce mardi midi, Jean-Michel Aulas a débuté son allocution par une franche allusion à la polémique autour des propos des Parisiens Galtier et Mbappé au sujet de la question écologique : ”Certains diront qu’ils n’y a pas de clim, mais nous ne l’avons pas allumé. On entame un processus d’écologie, bien que le monde du football ne soit pas le meilleur exemple.”

Plus sérieusement, le patron de l’OL annoncé le lancement du programme +”20 -20″ pour toutes les infrastructures : diminuer la consommation d’énergie de 20%, augmenter l’autoproduction d’énergie de 20% pour tendre toujours plus vers l’autoconsommation. Aujourd’hui, les panneaux solaires des parkings couvrent 80% des besoins en énergie du stade.

Jean-Michel Aulas a également annoncé que son club allait faire des efforts en matière de déplacement : “Il y aura un certain nombre de déplacements en car. J’ai compris que la SNCF était en train de travailler pour optimiser certains déplacements, en particulier ceux de Paris. On va tout faire, y compris en faisant des efforts au niveau de l’organisation des équipes, pour prendre le train ou le car quand on peut éviter l’avion.“

Aulas sur la polémique autour des réponses de Galtier et Mbappé

J.H.