AURA : 200 nouveaux transferts de patients à venir

Les premières mesures prises pour lutter contre l’épidémie “ont permis d’avoir une forme de ralentissement mais il est trop tôt pour juger de l’effet du reconfinement”, a estimé Olivier Véran.

Le ministre de la Santé a donné rendez-vous en fin de semaine ou début de la semaine suivante pour «faire le bilan» et annoncer au besoin des «mesures complémentaires».

Dans la région, l’Agence régionale de santé prévoit 200 nouveaux transferts de patients pour désengorger les hôpitaux. On compte désormais plus de 1 800 personnes hospitalisées.

L’Agence Régionale de Santé d’Auvergne-Rhône-Alpes prévoit 200 nouveaux transferts de patients pour désengorger les hôpitaux.



“En un mois, nous avons sextuplé le nombre d’hospitalisés et nous avons fortement augmenté le nombre de patients en réanimation, nous obligeant à adapter et anticiper pour maintenir en permanence un matelas de lits disponibles”, explique l’ARS.



Pour rappel, le pic épidémique est attendu à la mi-novembre.