AURA : 5,7 milliards d’euros pour le ferroviaire

La Région va investir 5,7 milliards d’euros dans le ferroviaire en Auvergne-Rhône-Alpes d’ici 2035.



Au programme achat de nouvelles rames, création de places sécurisées pour les vélos, ou encore maintien des petites lignes.



La Région veut augmenter d’un tiers le nombre de passagers dans les trains, pour atteindre 300.000 personnes par jour en 2035. Selon Laurent Wauquiez, la Région souhaite mettre en place entre 10 et 20 rames supplémentaires par an, dès 2024. Les lignes les plus saturées seront servies en premier, comme Lyon – Saint-Étienne ou Lyon-Villefranche-sur-Saône.



A noter également que d’ici deux ans, la carte d’abonnement des transports régionaux Oura sera disponible sur smartphone.