AURA : des aides mises en place pour aider les entreprises face à la flambée des prix de l’énergie

Selon nos confrères du Progrès, la Chambre de commerce et d’industrie et la chambre des métiers et de l’artisanat d’Auvergne-Rhône-Alpes ont mis en place, en partenariat avec l’Etat, des aides pour que les entreprises luttent contre les prix de l’énergie qui sont en hausse. Déjà 127 000 entreprises auraient reçu un document expliquant les différentes aides qu’il est possible d’obtenir.