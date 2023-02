AURA : la Région lance une nouvelle plateforme digitale d’orientation professionnelle

La région Auvergne-Rhône-Alpes a décidé de lancer un nouveau site internet qui permet d’aider les jeunes collégiens, lycéens ou en situation de recherche de travail ainsi que les adultes dans leur orientation professionnelle. Intitulée O’Rêka, la plateforme digitale a pour but d’orienter les citoyens vers le bon choix avec également la présence de fiches métiers indiquant différentes caractéristiques de multiples professions qui permettent d’en savoir plus ou tout simplement de les découvrir. Des quizzs permettant d’en savoir plus sur vous pour ensuite mieux vous orienter sont également disponible sur la plateforme.