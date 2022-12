AURA : l’ARS recommande de nouveau le port du masque

Alors que le Covid continue de circuler dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, l’Agence régionale de santé a recommander de nouveau le port du masque dans certains lieux clos mais également de mettre en pratique le respect des gestes barrières. Selon les derniers chiffres publiés par Santé publique France, le taux d’incidence régional s’élevait à 710 cas pour 100 000 habitants entre le 6 et le 13 décembre et plus de 2800 patients sont hospitalisés des suites du virus en AURA.