En Auvergne-Rhône-Alpes, le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A est en baisse de 10,6% sur l’année 2022 selon les derniers chiffres. Soit une baisse plus significative qu’à l’échelle nationale où la baisse s’élève à – 9,4 %. Et c’est d’ailleurs dans le département du Rhône que la baisse est la plus significative dans la région AURA avec – 11,9 % sur l’année.