AURA : un partenariat conclu entre Pôle Emploi et Adecco pour recruter 2000 personnes

Une convention régionale a été signée à Lyon entre Pôle Emploi et Adecco. L’objectif est de recruter 2000 personnes d’ici 2023 en Auvergne-Rhône-Alpes dans les secteurs du tertiaire, de l’industrie, du BTP et des transports et Logisitiques. La ligne directrice de ce partenariat est certes le recrutement en intérim mais aussi la formation professionnelle pour apporter de nouvelles compétences chez les candidats.