Autriche : une attaque terroriste à Vienne

Les réactions se multiplient après l’attaque dont a été victime l’Autriche ce lundi soir. Quatre personnes sont mortes et plusieurs ont été blessées, lors de fusillades dans six rues du centre historique de Vienne. Un des auteurs a été abattu. Un autre est toujours recherché.



Le chancelier autrichien Sebastian Kurz a condamné « une attaque terroriste répugnante » alors que le ministre de l’intérieur, Karl Nehammer, avait précisé auparavant qu’il s’agissait d’une « probable attaque terroriste ».

Emmanuel Macron dit partager “le choc et la peine du peuple autrichien”. Le président américain, Donald Trump, adresse son soutien à “l’Autriche, la France et l’ensemble de l’Europe contre les terroristes, y compris les islamistes radicaux”.

A la veille de l’élection présidentielle, le candidat démocrate Joe Biden a également réagi “Après l’horrible attaque terroriste ce soir à Vienne en Autriche, Jill et moi-même adressons nos prières aux victimes et à leurs familles”, déclare-t-il. “Nous devons rester unis contre la haine et la violence”,

Nous, Français, partageons le choc et la peine du peuple autrichien frappé ce soir par un attentat au cœur de sa capitale, Vienne. Après la France, c’est un pays ami qui est attaqué. C’est notre Europe. Nos ennemis doivent savoir à qui ils ont affaire. Nous ne céderons rien. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 2, 2020

À son tour, #Vienne est la cible du terrorisme le plus lâche et le plus abject. Le combat contre le terrorisme islamiste doit unir toutes les nations européennes. C’est une lutte pour notre civilisation contre la barbarie. — Laurent Wauquiez (@laurentwauquiez) November 3, 2020

Solidarité et courage aux Viennoises et aux Viennois après ces horribles attaques.

La ville de Lyon est à vos côtés.

🇦🇹🇪🇺🇫🇷 #Wien — Grégory Doucet (@Gregorydoucet) November 3, 2020