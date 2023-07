Auvergne-Rhône-Alpes : 9 départements de la région en alerte orange aux orages

L’Ain, le Rhône, la Loire, la Haute-Loire, l’Ardèche, la Haute-Savoie, la Savoie, l’Isère et la Drôme ont été placés en vigilance orange aux orages ce dimanche par Météo France.



“Des orages vont circuler d’ouest en est, entre le milieu de nuit de dimanche à lundi et lundi matin. Ces orages seront ponctuellement forts, accompagnés de grêle, de fortes rafales de vent, de fortes intensités pluvieuses et d’une activité électrique importante.”

🟠9 départements en #VigilanceOrange #Orages ⛈️

Dégradation orageuse entre minuit et demain matin. On attend de fortes rafales de vent (70 à 90km/h, localement plus de 100km/h), de la grosse grêle, ainsi que des précipitations intenses mais brèves.

▶️https://t.co/CSYEovTI83 pic.twitter.com/Iobmp2zv9k — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) July 23, 2023