Auvergne-Rhône-Alpes : des départements placés en vigilance jaune aux orages

⚠️ Le @Dep_Loire42 sera en vigilance jaune orages ⛈️ cet après midi à partir de 15h et jusque dans la nuit.

2/3 nord ouest du département 👉 Forez Roannais Mont de la Madeleine

Pluie et grêle de faibles intensités

Vent entre 60 et 70 km/h pic.twitter.com/FJn1cqjJeW