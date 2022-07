Auvergne-Rhône-Alpes : journée noire sur les routes ce samedi

Il va falloir être patient sur les routes ! Le trafic s’annonce très chargé dès ce vendredi 22 juillet dans le sens des départs.



En effet, dès aujourd’hui, la circulation est dense sur l’ensemble des grands axes (orange) et même très difficile (rouge) en région Auvergne-Rhône-Alpes.



Mais la journée la plus difficile sera ce samedi 23 juillet. Bison Futé voit rouge dans toute la France, dans le sens des départs. Mais attention, la journée est classée noire en Auvergne-Rhône-Alpes !



Dimanche 24 juillet, les routes seront beaucoup moins chargées, et l’ensemble de la France aura une circulation habituelle, sauf encore en Auvergne-Rhône-Alpes où la circulation restera difficile dans le sens des départs.