Auvergne-Rhône-Alpes : la CRS autoroutière recrute

La CRS autoroutière de la région Auvergne-Rhône-Alpes recrute actuellement des policiers adjoints à Chassieu/Genas (Rhône) et à Saint-Priest-en-Jarez (Loire).



La mission des policiers adjoints est d’assister les policiers dans leurs tâches de prévention et de répression de la délinquance, de surveillance, d’assistance aux victimes, mais aussi de sécurité routière.



Les conditions à remplir pour postuler sont les suivantes :

– être titulaire du permis B

– être de nationalité française

– satisfaire aux épreuves écrites et sportives

– avoir entre 18 et 30 ans



À noter qu’une formation rémunérée (SMIC) de 14 semaines sera proposée. Pour plus de renseignements, veuillez contacter le numéro suivant : 04 72 15 65 20.