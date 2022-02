Auvergne-Rhône-Alpes : la région va accueillir le “Clairefontaine de la gastronomie”

Jeudi dernier, le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, a annoncé la présentation officielle du centre d’excellence Auvergne-Rhône-Alpes à Ecully.

Le concept d’un « Clairefontaine de la gastronomie » avait été évoqué le 17 septembre dernier par Emmanuel Macron à l’occasion de la présentation de l’équipe de France du Bocuse d’Or.

Le président l’avait ensuite officiellement annoncé dix jours plus tard devant 130 chefs cuisiniers français à l’occasion du Dîner des grands chefs.

Le « centre d’excellence d’Auvergne-Rhône-Alpes de la gastronomie et des métiers de bouche » permettra de former et d’accueillir les futurs ambassadeurs de la gastronomie française et de préparer les candidats venus de toute la France aux concours internationaux.

La gastronomie et les métiers de bouche symbolisent la passion, l'excellence, l'amour du terroir. Nos champions français n'avaient pas les moyens de s'entrainer pour les grandes compétitions. Désormais, ils pourront le faire avec notre « Clairefontaine de la gastronomie ». — Laurent Wauquiez (@laurentwauquiez) February 10, 2022

La région va investir 25 millions d’euros dans ce centre d’entraînement qui se déploiera sur deux sites, chacun comportant deux internats d’une quarantaine de places.

Le premier se trouvera à Ecully pour la gastronomie, la pâtisserie et la sommellerie sur le campus de l’Institut Paul-Bocuse. L’autre site se trouvera à Groisy, en Haute-Savoie, et sera utilisé comme centre de formation des apprentis pour les métiers de bouche et de salle.

Pour leur financement, la Région espère le soutien de l’État et des instances européennes.