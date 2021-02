Auvergne-Rhône-Alpes : lancement d’une nouvelle campagne massive de tests dès la semaine prochaine

La région Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé ce vendredi le lancement d’une campagne de tests massive la semaine prochaine. Elle vise 100 000 lycéens et promet une opération d’enquête épidémiologique dans des écoles, collèges et lycées.



“Face au retour du virus et à la menace du confinement, nous lançons jusqu’à la fin du mois de mars une campagne de tests massive avec pour objectif de viser 400 lycées et une centaine de centres d’apprentissage avec la volonté de réaliser à peu près 100.000 tests”, a déclaré Laurent Wauquiez.



Les tests seront réalisés en partenariat avec une cinquantaine de laboratoires dont le personnel viendra effectuer les prélèvements sur la base du volontariat et avec l’accord des familles.