Auvergne – Rhône Alpes : l’ARS rappelle la marche à suivre avant de se rendre aux urgences

Dans un communiqué, l’Agence Régionale de Santé d’Auvergne – Rhône Alpes a tenu à rappeler la marche à suivre avant de se rendre au des service des urgences. Dans un contexte où celui-ci est largement saturé, il est vivement conseillé de ne pas traiter ce service comme celui qui soignera les plus petits maux et les petits bobos.

Par ailleurs, l’ARS souligne que « les services d’urgences ont vocation à prendre en charge d’abord, et en priorité, les urgences vitales qui nécessitent une réponse immédiate en terme des soins médicaux et de moyens. »

Consulter son médecin traitant en premier lieu

Selon l’ARS, la première démarche est de faire évaluer votre état de santé en contactant d’abord votre médecin traitant. En fonction, celui-ci peut : donner les conseils médicaux nécessaires, programmer une visite à domicile, ou, en cas d’urgence, vous diriger vers un service d’urgence.

Appeler le 15 avant de vous déplacer au service des urgences

Dans le cas où votre médecin traitant ne serait pas joignable, l’ARS conseille de téléphoner d’abord au Centre 15, dont l’objectif est « d’apporter une réponse 24h/24 et 7j/7 à toute demande de soins urgents ou non programmés ». Composé de médecins régulateurs, le 15 vous assure une écoute téléphonique permanente et vous permettra de bénéficier d’un avis médical tout en vous redirigeant vers le service adapté.

Pour les personnes malentendantes, en revanche, le numéro de secours à composer est le 114.