Auvergne-Rhône-Alpes : Laurent Wauquiez souhaite débloquer 50 000 euros pour venir en aide aux Marocains

Plus d’une semaine après le terrible séisme de magnitude 7 qui a frappé le Maroc, la Région souhaite aider les sinistrés de ce tremblement de terre en débloquant la somme de 50 000 euros.



Laurent Wauquiez “souhaite apporter une aide rapide et efficace aux sinistrés marocains”. Une commission permanente exceptionnelle sera invitée à voter cette enveloppe, issue du fonds d’urgence de la collectivité, ce mercredi. L’objectif est surtout de soutenir des associations.



Pour rappel, le dernier bilan est d’environ 3 000 morts et plus de 5 000 blessés au Maroc.