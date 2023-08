Auvergne-Rhône-Alpes : l’encéphalite à tique se propage dans la région

Avec 27 cas sur les 71 recensés en France entre mai 2021 et mai 2023, la région Auvergne-Rhône-Alpes est la plus touchée par des cas d’encéphalites à tique. Une maladie qui se propager dans la région et notamment dans les monts du Pilat, dans la Loire, indique Le Progrès, qui reprend une étude publiée par Santé publique France.

Cette maladie atteint le système nerveux central et dans 40 % des cas, des séquelles neurologiques peuvent subsister pendant plusieurs années. Attention donc à l’infection liée aux tiques, notamment en cette période estivale, où nous sommes plus susceptibles d’être exposé à ces bestioles en raison du temps passé à l’extérieur.