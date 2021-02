Auvergne-Rhône-Alpes : les douanes révèlent la quantité de stupéfiants saisie en 2020

Malgré les circonstances sanitaires, les douanes de la région affirment avoir mis la main sur plus de 5,5 tonnes de produits stupéfiants dans la région en 2020. Près de 1200 saisies ont été effectuées.



Le cannabis reste la drogue saisie en plus grande quantité totale l’an dernier avec plus de 5 tonnes saisies, dont 2,6 tonnes de résine et 2,49 d’herbe. La douane évoque une hausse de 10% par rapport à 2019.