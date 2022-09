Auxy : une sortie de route cause la blessure d’un automobiliste

Ce dimanche 11 septembre, un automobiliste a effectué une sortie de route en milieu d’après-midi à Auxy alors qu’il circulait sur la RD 978 selon nos confrères d’Autun Infos. La voiture a terminé sa course dans un ruisseau en contrebas. Les sapeurs-pompiers sont arrivé sur place rapidement et ont constaté que le conducteur avait pu sortir seul du véhicule. Il a notamment été blessé à la tête dans l’incident et a été transporté au centre hospitalier d’Autun par les secours.