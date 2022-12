Avec la vague de froid, attention au monoxyde de carbone

Avec le froid, c’est le retour du risque d’intoxications au monoxyde de carbone. La prudence est de mise. Il est conseillé de faire vérifier ses appareils de chauffage par un professionnel tous les ans et de lui demander une attestation d’entretien.

Afin de bien ventiler son logement, mieux vaut ne pas boucher les ouvertures qui permettent à l’air de circule.



Pour rappel, le monoxyde de carbone (CO) est un gaz incolore, inodore, toxique et potentiellement mortel qui résulte d’une combustion incomplète, et ce quel que soit le combustible utilisé : bois, butane, charbon, essence, fuel, gaz naturel, pétrole, propane. Il diffuse très vite dans l’environnement. Chaque année, ce gaz toxique est responsable d’une centaine de décès en France.

Chaque année, environ 1 300 épisodes d’intoxications au CO survenus par accident et impliquant près de 3 000 personnes sont déclarés aux autorités sanitaires.