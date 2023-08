Avignon : 485 kg de cannabis saisis par la BRI

Les policiers de la Brigade de Recherche et d’Intervention (BRI) de Montpellier ont réalisé une grosse saisie de drogue dans la nuit du 7 au 8 août dernier à Avignon. Ils sont parvenus à intercepter un go-fast sur l’autoroute A9.



D’après les informations de La Provence, deux véhicules composaient le convoi. Ils auraient été repérés au niveau de la frontière espagnole et suivis par la police. La voiture ouvreuse a ensuite été identifiée dans le Vaucluse sur le parking d’un hôtel. Quelques instants plus tard, la police a localisé la voiture porteuse.



Les deux conducteurs ont été interpellés et 485 kilogrammes de cannabis ont été saisis, pour une valeur marchande de 4 millions d’euros.

Chaque jour, nos policiers luttent contre la drogue avec détermination et courage. Bravo à eux pour cette belle affaire qui a permis d’interpeller deux individus et de saisir 485kg de cannabis d’une valeur marchande de près de 4 millions d’euros. https://t.co/HkueMraVgs — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) August 12, 2023