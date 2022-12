Avignon : il commet un délit de fuite et percute un véhicule de police

Selon nos confrères de la Provence, un individu a refusé d’obtempérer après avoir été arrêté par la police ce samedi 3 décembre à Avignon et a percuté le véhicule des forces de l’ordre. Appréhendé juste après l’incident, il a été placé en garde à vue alors qu’il conduisait en état d’ébriété. Des tests d’alcoolémie ont été réalisés et en fonction des résultats finaux, des poursuites devraient être engagées et l’individu devrait ainsi passer devant le juge prochainement.