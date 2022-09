Avignon : la CPME 84 pointe du doigt le plan Faubourgs de la Ville

La Confédération des petites et moyennes entreprise du Vaucluse a dénoncé le plan Faubourgs mis en place par la Ville d’Avignon “qui impacte de manière très inquiétante aujourd’hui les activités des entreprises et au-delà, la population d’Avignon et plus largement du Vaucluse, du Gard et des Bouches-du-Rhône en termes de mobilités ” selon les propos de Bernard Vergier, patron de la CPME84, rapportés par la Provence. Pour rappel, ce plan Faubourg cherche à inciter les usagers à se déplacer en vélo, à pied, en bus et ainsi à limiter le nombre de voitures dans le centre. Selon la CPME84, il mettrait en danger la vie économique et l’emploi de la ville.