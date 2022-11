Avignon : un tournoi d’éloquence a été organisé pour trouver du travail

Selon nos confrères de la Provence, un tournoi d’éloquence, organisé par la mission locale, Jci, Face Vaucluse et Cité de l’emploi, a eu lieu à Avignon ce jeudi. L’objectif étant de permettre à des jeunes de montrer leur talent face à des entreprises et partenaires qui pouvaient potentiellement avoir envie de les embaucher. Ils ont été une dizaine issus des quartiers prioritaires à passer devant eux pour cette initiative pour le moins originale et innovante.